Британская телерадиокорпорация Би-би-си осудила власти Белоруссии за лишение аккредитации двух своих журналистов

ВВС считает, что ее Русская служба — важный новостной ресурс для людей в Белоруссии и России во время не прекращающихся после президентских выборов протестов. ВВС призывает белорусские власти отменить решение об отзыве аккредитаций и позволить журналистам продолжить свою работу. С аналогичным призывом выступило агентство АП. Эти требования поддержала и Европейская федерация журналистов. 29 августа стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ, в частности, германского телеканала А-эр-дэ и медиагруппы «Дойче Велле», британской Би би-си, агентств Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Франс Пресс, «Радио Свобода» и др.