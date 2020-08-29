Z Архив новостей новости
5 1 6 40
23:17, 29 августа 2020

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4798 до 4809, сообщил столичный оперштаб по контролю за
коронавирусом в субботу.
«В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказал собеседник агентства.
По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 261 тыс. 38 случаев заражения COVID-19, 212 тыс. 301 человек вылечились от инфекции (81% от заболевших).



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 397 6 15694 25.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 181 6 17932 28.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 172 6 23718 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 253 6 39944 26.08
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 39 6 6521 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ
Новости

Владимир Путин усомнился в честности тех, кто не согласен с победой на выборах Александра Лукашенко Президент России подчеркнул, что Москва считает прошедшее голосование состоявшимся…

5 39 6 7105
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 181 6 33106 25.08
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 122 6 23386 25.08
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 62 6 11910 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Лукашенко нелегитимен: Политики и советские диссиденты Украины и России обратились к Координационному Совету и народу Беларуси Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими)...

5 41 6 9066 23.08
Блоги

+ В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине Офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы…

5 28 6 6308 27.08
8читать ;смотреть
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 37 6 8537 28.08
Блоги

+ Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии В своем Инстаграме Рововой объяснил, что покинул страну, опасаясь уголовного преследования…

5 23 6 5403 27.08
8читать ;смотреть
Блоги

«Конкорд»: Евгений Пригожин намерен «раздеть и разуть» Алексея Навального и Любовь Соболь «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием»...

5 444 6 103119 26.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Проблема нового романа Пелевина в том, что говорить не о чем с точки зрения литературы…

5 56 6 13490 28.08
#слушать 01:48:58 8читать ;смотреть $скачать 24.9 МБ
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Чите мальчишка прикурил от свечи в храме — это уголовное дело. А лидер оппозиции лежит в коме — ну действительно, в чем тут уголовное дело?..

5 51 6 12177 19:07
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ

Популярное за неделю

Новости

В США умер актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли Чёрной Пантеры из серии фильмов вселенной Marvel Ему было 42 года…

5 1 6 22716
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело в том, что после хорошей дозы таких ингибиторов из комы может выйти совершенно другой человек с существенно измененной личностью…

5 87 6 103950 26.08
#слушать 50:21 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 55 6 14508 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 227 6 394017 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 81 6 127017 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8711582
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4614349

Сегодня в эфире