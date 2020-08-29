Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4798 до 4809, сообщил столичный оперштаб по контролю за

коронавирусом в субботу.

«В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказал собеседник агентства.

По данным на утро субботы, в российской столице выявлено 261 тыс. 38 случаев заражения COVID-19, 212 тыс. 301 человек вылечились от инфекции (81% от заболевших).