Футболисты лондонского «Арсенала» в серии пенальти победили «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» при пустых трибунах. Основное время матча завершилось со счетом 1:1 В соответствии с обновленным из-за пандемии регламентом дополнительные два тайма по 15 минут не назначались. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Арсенала» — 5:4. «Арсенал» в 16-й раз стал обладателем Суперкубка Англии, сравнявшись по количеству побед в турнире с «Манчестер Юнайтед».