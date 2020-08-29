Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Это «Интерфаксу» подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, анализ на коронавирус у Певцова отрицательный. Варшавер рассказал, что из-за болезни артиста новый сезон в театре откроется не запланированным спектаклем Марка Захарова «Капкан», а постановкой «Ва-банк».