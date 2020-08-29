Очередная акция протеста против «коронавирусных» ограничений прошла в Берлине. При этом рядом с посольством РФ произошли столкновения протестующих с полицией. Как пишет Tagesspiegel, часть митингующих выкрикивали: «Путин! Путин!» и швыряли в полицейских бутылки и камни. Впрочем, в местной полиции заверили, что что «политических мотивов» у стычек не было. Количество участников акции за отмену карантинных ограничений оценивается в 30 тыс. человек

По данным полиции, более 100 человек задержаны. Аналогичный протест ковид-диссиденты устроили в Лондоне. Более 10 тыс. сторонников конспирологической версии появления коронавируса собрались на Трафальгарской площади. Как пишет «Дейли мейл», выступающие подвергли жесткой критике кабинет министров за его позицию в отношении пандемии, назвав ее «мошенничеством» и «надувательством». В лондонской полиции ТАСС сообщили, что никаких инцидентов зафиксировано не было.