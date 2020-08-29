Народный артист СССР, актер и театральный режиссер Владимир Андреев умер сегодня на 91 году жизни

Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Заславский узнал о кончине актера от его жены, актрисы Натальи Селезневой. Как рассказал ректор, «два дня назад отмечалось 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца».

По словам Заславского, прощание с актером, предположительно, пройдет 2 сентября. Его планируется провести в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, президентом которого Андреев был с 2012 года. Театр взял на себя организацию похорон.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Он увлекался театром со школьного возраста. После войны окончил ГИТИС. Дебютировал на сцене Московского драмтеатра имени Ермоловой, где в л главным режиссером. Позднее работал на аналогичной должности в Государственном академическом Малом театре. После вернулся в Театр имени Еромолой. Владимир Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».