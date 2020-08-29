В США официально подтвержден случай повторного заражения коронавирусом

Житель штата Невада заболел в апреле, затем выздоровел, а затем снова заболел в мае — причем, в более тяжелой форме.

25-летний житель города Рино в штате Невада впервые заболел в апреле — почувствовав боль в горле, кашель, головную боль и головокружение, он обратился к врачам и сдал тест на коронавирус. Результат был положительный. Вскоре он выздоровел и два теста показали отрицательный результат. Более того, дополнительный тест выявил у мужчины антитела. Но через 48 дней он снова начал испытывать те же симптомы — только в этот раз его госпитализировали с пневмонией. Ученые сравнили образцы вируса от обеих инфекций и выявили, что они были разные, что говорит о том, что это была новая инфекция, отличная от первой. Но в обоих случаях это был коронавирус. Случай американца отличается от истории с 33-летним жителем Гонконга, который ранее тоже повторно заразился коронавирусом, но во второй раз болезнь протекала в легкой форме — и до случая в Неваде ученые считали, что если ответ иммунной если не может защитить от повторного заражения, то должен предотвратить более серьезное протекание болезни. Несмотря ни на что, ученые призывают не делать твердых выводов на основе этого единичного случая.

Ранее случае повторного заражения коронавирусом были также зафиксированы в Бельгии и Нидерландах.