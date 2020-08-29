Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей. Произошло это на фоне роста стоимости акций технологических компаний, пишет Bloomberg.

Только за последнюю неделю августа 500 богатейших людей мира стали богаче более чем на $200 млрд., отмечает Bloomberg. Так, собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса в течение года вырос на почти на $85 млрд. Состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за $100 млрд. В результате он стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

Стремительные темпы накопления богатства технологических миллиардеров контрастируют с состоянием мировой экономики. «Нет сомнений в том, что пандемия усугубит неравенство в доходах и богатстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — цитирует издание профессора экономики Майлза Корака, изучающего неравенство доходов в Центре аспирантуры городского университета Нью-Йорка.

Как отмечает Bloomberg, за год совокупное состояние богатейших людей мира выросло на 15% больше, чем годом ранее.