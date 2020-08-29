Жители Цхинвали вновь собрались перед администрацией президента Южной Осетии. Как сообщил ТАСС врио министра внутренних дел страны Мераб Пухаев, на площади находятся около 300 человек. Пухаев заверил, что правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. После того, как стало известно о гибели местного жителя, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева, около тысячи человек устроили митинг и потребовали отставки правительства самопровозглашенной республики.

Сегодня президент Бибилов отправил правительство в отставку и отстранил от должности главу МВД. 8 сотрудников силового ведомства стали фигурантами расследования.