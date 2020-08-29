Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать в стране свое политическое движение. Об этом в ходе прямого эфира на YouTube сообщила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова.

По ее словам, уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. По ее мнению, это говорит о том, что соответствующие механизмы, скорее всего, не работают или работают очень плохо.

Между тем ЕС обвиняет власти Белоруссии в препятствовании свободе информации. Как заявил в твиттере Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, власти Белоруссии недопустимым образом ограничивают работу прессы в стране. Накануне Стано уже призывал к освобождению задержанных журналистов и мирных демонстрантов в Белоруссии.