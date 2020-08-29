Известного актера Дмитрия Певцова госпитализировали в Москве с воспалением легких. Как рассказала телеканалу 360 жена актера Ольга Дроздова, о коронавирусе речи не идет — Певцов вчера сдавал анализы, и они были отрицательными. Супруга добавила, что муж, скорее всего, простудился в холодной воде.