Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в стартовом матче шестого тура ЧР. «Спартак» одержал третью победу подряд. Московский клуб набрал 14 очков в шести матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив петербургский «Зенит». «Арсенал» идет 11-м. В седьмом туре подопечные Тедеско сыграют в гостях против столичного ЦСКА, «Арсенал» на выезде встретится с «Зенитом». Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.