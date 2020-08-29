На этой неделе состояние самых богатых людей мира достигло пиковых показателей на фоне роста стоимости акций технологических компаний. Как передает Bloomberg, за неделю с 21 по 28 августа 500 богатейших людей мира стали богаче на $209 млрд, а в течение этого года их совокупное состояние выросло на $871 млрд. Это на 15% больше, чем годом ранее. На этой неделе собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса превысил показатель в $200 млрд, в течение года его состояние увеличилось на $84,9 млрд. По оценкам Bloomberg, состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за $100 млрд, увеличившись с начала года на $76,1 млрд. В результате Маск стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. В сумме состояние этой четверки превышает $540 млрд.
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