КС оппозиции Белоруссии призвал главу МВД республики Юрия Караева либо подать в отставку, либо явиться с повинной. Об этом в ходе прямого эфира в YouTube сообщила член президиума КС Мария Колесникова. Она напомнила, что 13 августа в эфире белорусского телевидения Караев взял на себя ответственность за насилие и жестокость при задержании участников протестов, а также пытки мирного населения. Предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о внесении серьезных изменений в конституцию республики Колесникова назвала манипуляцией и попыткой задобрить протестующих.