Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в регионе Ису Эдильсултанова. Как передает ТАСС, он был задержан 26 августа в Крыму по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Адвокат обвиняемого намерен подать апелляцию на решение суда. По версии следствия, Эдильсултанов пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Вместе с ним задержали еще восемь человек.