Число жертв аварии сухогруза в Рыбинском водохранилище увеличилось до двух. Второй член экипажа судна, опрокинувшегося 28 августа, найден погибшим. Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, в поисково-спасательной операции приняли участие специалисты регионального МЧС Госинспекции по маломерным судам и УВД на транспорте.