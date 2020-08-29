Оппозиция Белоруссии призывает главу МВД страны подать в отставку

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал главу МВД республики Юрия Караева либо подать в отставку, либо явиться с повинной. Об этом сообщила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира в YouTube. Как подчеркнула Колесникова, «для всех остальных участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной».