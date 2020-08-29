Сотрудники силовых структур производят точечные задержания участников Женского марша солидарности в Минске. Об этом «Интерфаксу» рассказали очевидцы. Колонна женщин в красно-белом облачении движется по улицам в центре Минска, меняя направление из-за попыток ОМОНа разделить протестующих. В белорусских телеграмм-каналах сообщают о задержании двух человек. Численность акции неофициально оценивается в 10 тысяч.