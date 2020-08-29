Россия может разрешить въезд иностранцам, которые прибывают для обучения в вузах страны. Как говорится в письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, для этого им нужно сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельную самоизоляцию. В документе указывается, что сейчас в России вносятся изменения в мартовские распоряжения правительства в отношении въезда людей для получения образования в российских вузах. Кроме того, РПН рекомендовало носить маски на занятиях всем студентам, не допускать к работе в очном формате преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания и измерять температуру тела на входе в здание.