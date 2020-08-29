Стоимость строительства участка платной автодороги Москва — Казань в обход Балашихи и Ногинска составит 80 млрд рублей

Стоимость строительства участка платной автодороги Москва — Казань в обход подмосковных Балашихи и Ногинска составит 80 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, важнейший участок прокладывается в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки, но без него, как выразился вице-премьер, трасса Москва — Казань не поедет. Хуснуллин отметил, что конкурс на строительство участка объявят в течение ближайших двух месяцев. Автодорога будет строиться на государственные средства.