По мнению аналитиков Bloomberg, рубль может вернуться к отметке 70 руб. за доллар после 3 месяцев падения

По мнению аналитиков Bloomberg, рубль может вернуться к отметке 70 руб. за доллар после трех месяцев падения. Эксперты агентства считают, что опасения по поводу санкций США и ЕС из-за ситуации в Белоруссии или отравления Алексея Навального преувеличены. Агентство отмечает, что за последние месяцы рубль демонстрирует одну из худших динамик на развивающихся рынках, даже несмотря на то что цены на нефть в тот же период возросли почти на 30%.