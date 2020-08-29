Предстоящей ночью возобновляется розыгрыш Кубка Стэнли

Двухдневная пауза в календаре НХЛ была вызвана акцией солидарности.

В связи со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине в США были приостановлены многие спортивные мероприятия.

А японская теннисистка Наоми Осака в знак протеста вообще снялась с турнира в Цинцинатти. В итоге победительницей соревнований стала Виктория Азаренко из Белоруссии.

Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации, которые должны были состояться в среду, отменили. Позже аналогичные решения приняли руководители футбольной и бейсбольной лиг Америки.

Национальная хоккейная Лига спохватилась позже других, за что была подвергнута за океаном жесткой критике. Тем не менее, в НХЛ выразили надежду, что два выходных от игр дня покажут, что хоккеисты едины в борьбе с расизмом.

Первыми после паузы выйдут сегодня на лед хоккеисты «Бостона» и «Тампы».