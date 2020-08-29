Власти Объединенных Арабских Эмиратов официально сняли экономический бойкот с Израиля

Это произошло на фоне подписания соглашения о нормализации между двумя странами.

Экономический бойкот Израиля со стороны Эмиратов действовал почти 50 лет. Теперь же подданные страны и ее компании смогут проводить финансовые и торговые операции с еврейским государством. В свою очередь, Израиль сможет ввозить, обменивать и продавать свои товары арабской ближневосточной стране. Как отмечает новостное агентство Объединенных Арабских Эмиратов, отмена экономического бойкота – это часть усилий по расширению сотрудничества с Израилем.

В середине августа обе страны заключили сделку, согласно которой они договорились нормализовать и развивать двусторонние отношения в самых разных сферах. Израиль, в частности, согласился приостановить распространение своего суверенитета на еврейские поселения, которые находятся на палестинской части Западного берега реки Иордан. Посредником сделки выступил президент США Дональд Трамп.

Эмираты же стали третьей арабской страной, заключившей мирное соглашение с Израилем. Первым свыше 40 лет назад был Египет, а второй в 1994 году стала Иордания.

В понедельник, как сообщает агентство Reuters, может состояться первый перелет между Тель-Авивом и Абу-Даби. На самолете в Эмираты, как ожидается, прибудет делегация Израиля вместе с высокопоставленными американскими чиновниками.