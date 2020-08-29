Женский марш проходит сегодня в Минске

Согласно поступающим сообщениям, участницы, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Участницы требуют расследования фактов избиений и издевательств над демонстрантами, освобождения арестованных по политическим мотивам граждан проведения в Белоруссии новых выборов.

Силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Между тем в Минске закрыты четыре станции метро. Появились сообщения о задержании на акции в Минске двух журналистов «Радио Свобода».

Мирные акции протеста — наиболее действенный способ борьбы с действующей властью в Белорусии. Так ранее говорила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая была вынуждена покинуть страну и сейчас находится в Литве.

Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента Deutsche Welle. Ранее МИД Белоруссии за освещение протестов лишил аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике, в т.ч. четверых россиян, сотрудников американского агентства The Associated Press и немецкого телеканала ARD. Они, как сообщает российское посольство, уже покинули Белоруссию.