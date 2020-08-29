Министр спорта Матыцин выразил уверенность, что РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективную работу

Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность в том, что РУСАДА сохранит независимый статус и продолжит эффективную работу. Накануне учредители агентства отправили в отставку генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист антидопингового агентства Михаил Буханов.