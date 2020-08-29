Около 10 тысяч человек вышли на женский марш солидарности в Минске, сообщают «МБХ медиа» и местные телеграм-каналы. По оценке телеканала «Белсат», на акцию вышли пять тысяч человек. Спустя полчаса после начала акции во время прямого эфира были задержаны двое журналистов «Радио Свобода» и журналист Deutsche Welle, которого затем освободили. При этом при освещении акции пропали двое репортеров «Белсата» — возможно, их тоже задержали.