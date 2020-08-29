Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в Театре им. Ермоловой, который он долгое время возглавлял. Как сообщила ТАСС член семьи артиста, похоронят Андреева на Троекуровском кладбище в Москве. По словам собеседницы агентства, артист страдал ишемической болезнью сердца. Причиной смерти, по словам медиков, стал микроинсульт.