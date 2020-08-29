В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня может смениться лидер. Это произойдет в том случае, если «Спартак» обыграет в Москве тульский «Арсенал».

Пока в турнирной таблице впереди «Зенит», в активе которого 12 очков. У «Спартака» (как и у ФК «Сочи») на один бал меньше. Но в отличие от конкурентов, красно-белые проведут очередной матч уже сегодня – на «Открытие Арене» против «Арсенала». И в случае успеха хоть и на день, но выйдут на первую строчку в турнирной таблице.

С недавних пор туляки – неудобный соперник для «Спартака». Два последних матча в столице завершились в пользу «Арсенала». Впрочем, сегодня москвичи – явные фавориты как по мнению букмекеров, так и специалистов.

Что же касается «Зенита», то действующий чемпион страны сыграет завтра на выезде против столичного «Локомотива». В этот же день Сочи будет принимать ФК «Урал».

Ну а помимо матча на «Открытие Арене», сегодня сыграют дебютанты Премьер-Лиги – «Химки» и волгоградский «Ротор».