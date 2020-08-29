Митьки в Кронштадте раскрашивают скамейки на ежегодном «Фестивале тельняшки»

Художники приглашают всех желающих присоединиться к акции и превратить асфальт в морские волны, а лавочки — в арт-объекты.

Митьки расписывают скамейки в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте оба выходных дня. Половину эскизов для морских иллюстраций художники петербургского андеграунда подготовили заранее, другую часть оставили для экспромтов публики. Кроме того, посетители «фестиваля тельняшки» могут присоединиться к профессионалам и раскрасить мелками главную площадь парка, а также сфотографироваться на фоне знаменитой многометровой тельняшки. Сегодня участники праздника создавали народные картины на пленэре в Каботажной гавани. Завтра среди них выберут произведение, на основе которого «Остров Фортов» разработает дизайн для своих сувениров. Также на фестивале проходит «Митьковская олимпиада». Это состязания в чапаевских шашках, броске пустого женского чулка, перетягивании каната и так далее. Отметим, что вход на праздник открыт для всех желающих сегодня и завтра с одиннадцати утра до девяти вечера.

«Фестиваль тельняшки» проводят в честь годовщины появления легендарного предмета одежды в уставе российского флота в конце девятнадцатого века.