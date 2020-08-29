Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, сообщил «Эху Москвы» ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский. «Он был великим русским актером, его талант и невероятное обаяние позволяли ему одновременно соединять черты и героя, и почти народного сказочного персонажа. Например, в пьесах Леонида Зорина, которые он первым поставил и сыграл в них главные роли. Даже в зрелом и преклонном возрасте он играл героев-любовников, не теряя мужского магнетизма, и одновременно умел быть не только шутливым, но и почти шутом в каких-то своих ролях. Он был великим театральным педагогом – Виктор Раков, Елена Яковлева», — сказал Заславский.

Андреев — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родился 27 августа 1930 года в Москве. Прощание предположительно состоится в среду в театре Ермоловой, сказал Григорий Заславский.