The Insider: Один из подозреваемых в убийстве в Берлине гражданина Грузии Хангошвили был сотрудником спецназа ФСБ

Один из подозреваемых в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили был сотрудником спецназа ФСБ, утверждает интернет-издание The Insider. По его сведениям, мужчина скрывается под именем Роман Давыдов.

Настоящее имя Давыдова – Роман Демьянченко: как утверждается в расследовании, он связан с группой убийц, известной как «Великолепная семерка ФСБ». По данным издания, он служил в группе «Вымпел», как и Вадим Красиков, который считается основным подозреваемым по делу об убийстве Хангошвили. Также утверждается, что Демьянченко официально работал в компании «Вымпел – Содействие»: она принадлежит Эдуарду Бендерскому. Он, в свою очередь, является президентом ассоциации ветеранов «Вымпела» и, как настаивают расследователи, другом главы Центра специальных назначений ФСБ генерала Александра Тихонова. Косвенные подтверждения службы Демьянченко в «Вымпеле» издание обнаружило в специальных приложениях, которые показывают, как тот или иной контакт записан у других пользователей. Там мобильный Демьянченко значится как «Рома Вымпел» и «Рома ФСБ». В спецслужбах все эти сведения пока не прокомментировали.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине ровно год назад. По утверждениям расследовательской группы Bellingcat, его совершили российские спецслужбы в качестве мести за участие Хангошвили в конфликте в Южной Осетии на стороне Грузии. Москва свою причастность к убийству отрицает.