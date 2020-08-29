Правительство Южной Осетии во главе с премьером самопровозглашенной республики отправлено в отставку. Этому предшествовали протесты из-за смерти местного жителя, которого жестоко избили в СИЗО Цхинвали.

Заявление об отставке, которое еще вчера подал премьер Эрик Пухаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал. Временно исполнять обязанности главы правительства будет вице-премьер Геннадий Бекоев. Ему предстоит в ближайшее время сформировать новое правительство – до этого времени прежнее продолжит исполнять свои обязанности. Кроме главы МВД Игоря Наниева. Его отстранили от должности после смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на министра. Его машину ранее в этом месяце обстреляли. В этом заподозрили Джабиева. Из СИЗО, и это признал генпрокурор Южной Осетии, арестованного доставили в республиканскую больницу с серьёзными телесными повреждениями, он умер, не приходя в сознание.

Смерть Джабиева накануне вызвала массовые протесты. Люди вышли к зданию администрации президента в Цхинвали после того, как в интернете появились фото со следами жестоких избиений. На стихийном митинге осудили произвол силовиков. Сотни человек потребовали отставки президента и правительства Южной Осетии, созыва сессии парламента и тщательного расследования случившегося. Это была первая стихийная акция такого масштаба почти за 10 лет. К протестующим вышел президент и пообещал объективно расследовать гибель Джабиева, сообщает портал «Кавказский «узел. Митингующие разошлись только утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

По делу о смерти жителя Цхинвали уже задержаны 8 силовиков, сообщает «Кавказский узел».