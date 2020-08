Женский марш проходит сегодня в Минске

Согласно поступающим сообщениям, участницы, одетые преимущественно в белое и красное, собрались по обе стороны проспекта Независимости на площади Победы. Участницы требуют расследования фактов избиений и издевательств над демонстрантами, освобождения арестованных по политическим мотивам граждан проведения в Белоруссии новых выборов.

Силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Между тем в Минске закрыты четыре станции метро. Появились сообщения о задержании двух журналистов «Радио Свобода». Позже Белорусская ассоциация журналистов сообщила также о задержании корреспондента Deutsche Welle.

Ранее Минск начал массово лишать аккредитации иностранных журналистов. По решению Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, в аккредитиации уже отказано журналистам «Би-би-си», Reuters, «Радио Свобода», AFP, канала «Настоящее время» и др. Все они освещали протестные акции после президентских выборов в Белоруссии. По сведениям агентства Tut.by, всего аккредитации лишили 19 журналистов. Еще в преддверии выборов Лукашенко говорил, что МИДу следует лишать аккредитации журналистов, которые, как он выразился, «зовут людей на майданы». В посольстве России в Беларуси сообщили, что МИД лишил аккредитаций четверых российских журналистов из Associated Press и ARD. Пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев сказал, что сотрудники СМИ покидают Беларусь «в соответствии с решением белорусских правоохранительных органов». Корреспондентам ARD запретили въезжать в Белоруссии в течение пяти лет. Четверо российских журналистов, сотрудников американского агентства The Associated Press и немецкого телеканала ARD, покинули Белоруссию, они уже находятся на территории России.