Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее в квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бельгии. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» будет завтра стартовать в гонке с 11-й позиции