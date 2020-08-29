Четверо российских журналистов, сотрудников The Associated Press и немецкого телеканала ARD, покинули Белоруссию

Четверо российских журналистов, сотрудников американского агентства Ассошиэйтед Пресс и немецкого телеканала ARD, покинули Белоруссию, они уже на территории России. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. В соответствии с постановлением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере у журналистов отозваны аккредитации. Такое решение подразумевает обязательное завершение срока командировки в Беларусь.