Народный артист СССР Владимир Андреев умер на 91-м году жизни

Народный артист СССР Владимир Андреев умер в субботу на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало, — отметил Заславский. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС».

По словам Заславского, организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, который долгие годы возглавлял Андреев. «По предварительной информации, прощание пройдет в среду, 2 сентября», — сказал собеседник агентства.