Во Франции погиб глава крупнейшей в стране компании-производителя консервов Bonduelle.

Трагедия произошла минувшей ночью во французском городе Лилль, неподалеку от железнодорожного вокзала. 50-летний Жером Бондюэль ехал на велосипедах с женой и дочерью. На мосту в него врезался автомобиль, гендиректор французского производителя овощных консервов Бондюэль умер мгновенно. Усилия медиков ни к чему не привели, пишет французская газета Voix du Nord. Водитель скрылся с места преступления, задержали его только утром. Как пишет издание, у автовладельца, сбившего бизнесмена, до этого были проблемы с законом, его в том числе не раз штрафовали за превышение скорости.

Погибший — сын Бруно Бондюэля, основателя компании, известной в разных странах, в том числе России своими консервами и другой продукцией. Жером Бондюэль присоединился к семейному бизнесу 17,5 лет назад, в компании занимал разные должности, работал в том числе в подразделениях в Италии и Северной Америке. В 17-м году выручка Bonduelle, как сообщали французские СМИ, превысила два миллиарда евро.

Дата и место похорон Жерома Бондюэля пока не известны.