Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Миранчук станет игроком итальянской «Аталанты»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время станет игроком итальянской «Аталанты». Футболист подпишет контракт сроком на 5 лет.

О том, что «Аталанта» оформляет трансфер Миранчука, сообщил итальянский журналист Джанлуки ди Марцио. По его словам, стоимость трансфера составляет € 14,5 млн. «Локомотив» также получит определённый процент от будущей сделки по перепродаже Миранчука. Игрок подпишет пятилетний контракт с клубом из Бергамо. Сейчас идёт этап обмена документами между сторонами, осталось лишь дождаться официального объявления о трансфере. Информацию о переходе клиента в «Аталанту» подтвердил и агент полузащитника «Локомотива» Вадим Шпинёв, который отметил, что личный контракт с Алексеем Миранчуком еще не согласован.

Помимо «Аталанты» интерес к 24-летнему полузащитнику проявлял другой итальянский клуб — «Милан».

Алексей Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. С 2015 футболист вызывается в национальную команду России.