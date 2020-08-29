Несколько тысяч женщин проводят протестную акцию «Женский марш» в центре Минска

Несколько тысяч женщин проводят протестную акцию «Женский марш» в центре белорусской столицы на площади Победы. Как передает ТАСС, собравшиеся несут в руках цветы и бело-красно-белые флаги, а также скандируют «Позор», «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь». Участницы акции планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но путь им преградили микроавтобусы. Милиция призывала освободить проезжую часть проспекта, однако какое-то время женщины продолжали по ней двигаться. правоохранители через мегафон призывали собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несанкционированную акцию. Несколько человек уже задержаны. По оценке МБХ медиа, в акции принимают участие до 10 тыс. чел., а несколько станций метро в Минске закрыты.