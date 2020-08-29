Во французском городе Лиле трагически погиб Жером Бондюэль, гендиректор компании Bonduelle

Во французском городе Лиле трагически погиб Жером Бондюэль — гендиректор одноименной компании. Как сообщают местные СМИ, вместе с женой и друзьями он катался по городу на велосипеде и его сбил автомобиль. После столкновения водитель скрылся с места ЧП. Медики спасти Бондюэля не смогли и он скончался от полученных травм. Виновника аварии впоследствии нашли, По данным «Ля Вуа дю Нор», он уже привлекался к ответственности за различные правонарушения. 50-летний Жером был сыном Бруно Бондюэля, основателя компании Bonduelle. В ней он проработал на разных должностях больше 17,5 лет.