Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, действовавший с 1972 года

Соответствующий указ подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. Отныне предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Израиль может ввозить в Эмираты любые товары, торговля которыми разрешена в этой стране.

Напомним, Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений в рамках сделки, заключенной 13 августа при посредничестве президента США Дональда Трампа. 31 августа, как сообщает Reuters, авиакомпания El Al Israel Airlines готовится совершить первый перелет между Тель-Авивом и Абу-Даби.

Эмираты стали третьей арабской страной, решившей заключить мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, второй стала Иордания в 1994 году.