Суд в Москве арестовал гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого зама Алексея Астапова. Как передает ТАСС, их подозревают в в получение взятки с использованием служебного положения. Детали уголовного дела пока неизвестны. По сведениям «Интерфакса», обоих подозреваемых задержали накануне.