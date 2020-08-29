Президент Южной Осетии отправил в отставку премьера и правительство самопровозглашенной республики, а парламент потребовал от президента уволить и генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева. Политический кризис в Южной Осетии разразился после смерти в СИЗО местного жителя, подозреваемого в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Накануне в Цхинвали несколько сотен человек собрались на митинг с требованием отставки правительства.

После этого председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил о своем уходе, а сегодня президент Анатолий Бибилов его отставку принял и возложил обязанности главы правительства на вице-премьера Бекоева. Под следствием, по словам Бибилова, находятся восемь сотрудников МВД, а само происшествие президент республики назвал грубым произволом силовиков.