Оппозиционный женский марш проходит сегодня в Минске. Участницы требуют расследования фактов избиений и издевательств над демонстрантами, освобождения арестованных по политическим мотивам граждан и проведения в Белоруссии новых выборов.

Марш женщин проходит в самом центре Минска по главной улице — проспекту Независимости.