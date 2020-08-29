Министр спорта РФ Матыцин выразил уверенность, что Российское антидопинговое агентство сохранит независимый статус

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Российское антидопинговое агентство сохранит независимый статус. Даже несмотря на отставку главы организации Юрия Гануса.

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора агентства Юрия Гануса. Олимпийский комитет России опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства. Самому Ганусу в отчете приписывали многомиллионные растраты на личные нужды. Позднее Всемирное антидопинговое агентство в своем заявлении отметило, что обеспокоено ситуацией с увольнением Гануса. Юрий Ганус возглавил РУСАДА с августа 2017 года. Он неоднократно критиковал руководство Минспорта РФ и не разделял теорию антироссийского заговора в допинговых вопросах.

Исполком WADA в декабре прошлого года лишил РУСАДА статуса соответствия кодексу и ввел санкции в отношении российского спорта. Санкции вступят в силу, если их одобрит спортивный арбитражный суд. Слушания дела в CAS запланированы на начало ноября.