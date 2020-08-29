Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед отечеством»

В президентском указе это объясняется заслугами дизайнера в становлении и развитии российского сегмента интернета. Помимо Лебедева аналогичную медаль получила, в частности, руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская. Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев удостоился от Владимира Путина ордена Александра Невского. Тем же орденом награжден мультипликатор Леонид Шварцман, известный по серии мультфильмов «Обезьянки», «Котенок по имени Гав».