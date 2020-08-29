Госкорпорация ВЭБ отчиталась об убытках в размере 43,5 миллиардов рублей. Как передает «Интерфакс», это следует из финансовых документов за первое полугодие 2020-го. Агентство отмечает, что за аналогичный период прошлого году убытки были в 5 раз меньше. Согласно отчету, на такие показатели повлияли поручительства банкам для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу во время эпидемии коронавируса.