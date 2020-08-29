В Берлине проходит крупная акция протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса

Ее участники вышли на центральную улицу города Фридрихштрассе.

Это одна из крупнейших акций с требованием отменить коронавирусные ограничения: по данным немецкой прессы, на нее уже собралось от 18 до 30 тысяч человек. Манифестанты убеждены, что принятые меры ограничивают их свободу – многие не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию в 1,5 метра. Некоторые и вовсе уверены, что коронавирус – это выдумка. Власти при этом ранее пытались запретить шествие, но им это не удалось. В берлинской полиции, впрочем, призвали соблюдать правила, грозя в противном случае остановить акцию. За ходом акции, по данным газеты Bild, следят около 3 тысяч силовиков, к месту ее проведения они привезли водометы – но, как отмечается, они используются, как правило, только для того, чтобы перегородить улицы. Телеканал Deutsche Welle утверждает, что на митинге есть много российских и американских флагов в поддержку лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Германии отменены почти все ограничения по коронавирусу, но при этом массовые мероприятия запрещены до конца года, а общественные заведения можно посещать только в масках.