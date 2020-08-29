Власти Евросоюза заявили, что глубоко опечалены смертью в тюрьме адвоката Эбру Тимтик

Она умерла после длительной голодовки, которую объявила из-за несправедливого судебного разбирательства в отношении нее, рассказал «Эху» главный редактор «МК» в Турции Яшар Ниязбаев. «Эта женщина была задержана в 2017 году вместе со своими коллегами. По заявлениям одного из скрытых свидетелей, они пытались создать какую-то тайную организацию внутри Ассоциации современных юристов, Эбру Тимтик являлась ее участником. Они очень длительное время сидели в тюрьме, спустя год начался процесс, им дали сроки и они начали голодовку в знак протеста. Эбру Тимтик не выжила, она умерла после длительного голодания. Она считала, что ее и остальных ее коллег несправедливо судили», — сказал Ниязбаев. Он добавил, что еще один ее коллега так же продолжает голодовку, он сейчас находится в больнице на лечении.
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