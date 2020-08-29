Московский клуб КПРФ впервые стал чемпионом России по мини-футболу. В третьем матче финальной серии в гостях КПРФ выиграл в серии пенальти у югорской «Газпром-Югры». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, передает ТАСС